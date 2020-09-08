Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочего визита в Архангельск прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС.
«Но мы видим, что коронавирусная инфекция не отступает полностью. В целом по всем регионам сегодня мы видим снижение», — сказал глава Минздрава.
Он обратил внимание на то, что необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры для возвращения к нормальной жизни.
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