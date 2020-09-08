Мурашко рассказал, когда начнутся массовые поставки вакцины от коронавируса
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Массовые поставки вакцины от коронавируса начнутся в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС.
«Вакцина против коронавирусной инфекции в массовом масштабе начнет поступать уже где-то в ноябре — декабре», — сказал министр.
В августе этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
Подробная информация о вакцине доступна на официальном сайте.
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