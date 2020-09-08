Освобожденные из рук пиратов российские моряки вылетели из Нигерии в РФ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Семеро российских моряков, которых ранее освободили из рук пиратов, отправились в Россию из Нигерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в Нигерии.
Отмечается, что россияне покинули нигерийское государство в понедельник, 7 сентября.
О похищении российских пиратов стало известно 17 июля. Пираты увезли их с борта судна «Кюрасао трейдер» в Гвинейском заливе. Освободить заложников удалось 24 августа в Нигерии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— 13 пленников: пираты захватили россиян в заложники
— СК России возбудил дело после нападения на судно с россиянами в Нигерии