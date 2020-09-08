Почти 39 млн тестов на COVID-19 проведено в России

В России проведено уже свыше 38,9 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением в стране остаются 205 834 человека.

Как уточнили в пресс-службе, за последние сутки в России проведено 202 тыс. тестов на COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число случаев заражения превышает 27 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тысяч человек.

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