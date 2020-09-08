Роспотребнадзор сообщил, что у 20% первоклассников есть проблемы со зрением

Около 15-20% российских первоклассников имеют зрение ниже нормы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Среди учащихся, поступающих в 1 класс, от 15% до 20% детей имеют остроту зрения ниже 1,0. Нарушение остроты зрения у таких детей приобретено не в школе, а еще в дошкольном возрасте», — сообщили в ведомстве.

Чаще всего у детей фиксируется близорукость и косоглазие, отметили в пресс-службе.

Основными причинами нарушения зрения у дошкольников являются увлечение гаджетами и раннее приобщение к чтению.

«Если раньше дети дома больше занимались рисованием, лепкой, читали, писали или играли с конструктором, то сейчас эти занятия вытесняет увлечения телевидением и играми на электронных устройствах», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве посоветовали родителям водить детей на регулярные медицинские осмотры и формировать у них правильные зрительный привычки.

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