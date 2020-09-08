Почти 2 тысячи жителей Приморья остаются без света из-за тайфуна

Почти 2 тыс. жителей Приморского краю остаются без электричества из-за прошедших тайфунов «Майсак» и «Хайшен», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональном правительстве.

«Сейчас пока сложно точную цифру назвать, она постоянно меняется — восстанавливают, где-то отключается вторично, но на утро около 2 тысяч человек в семи муниципалитетах без света.

Отмечается, что работы по восстановлению сетей ведутся в круглосуточном режиме. К ним привлечены 122 бригады специалистов и 44 единицы техники.

3 сентября на регион обрушился тайфун «Майсак», из-за чего 150 тыс. человек остались без света, было повалено больше 700 деревьев. Пострадали 55 человек, погибли три человека. Во Владивостоке ветер достигал 40 м/с, а мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 м/с.

Позже в регион пришел тайфун «Хайшен»: скорость ветра достигала 32 м/с, выпало значительное количество осадков.

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