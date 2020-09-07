Латушко объяснил причины отъезда из Белоруссии

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко рассказал о причинах отъезда из страны. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что белорусские власти поставили перед ним ультиматум. По словам политика, перед ним поставили выбор между уголовной ответственностью или отъездом в другую страну.

«Мне был поставлен ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности», — сказал Латушко.

При этом оппозиционер добавил, что не намерен просить у европейских стран политического убежища. Он подчеркнул, что намерен вернуться в Белоруссию обратно. Однако Латушко не уточнил, когда именно это произойдет.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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