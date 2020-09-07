Около 25 тысяч добровольцев решили пройти тест вакцины от COVID-19 в Москве

В Москве порядка 25 тыс. добровольцев подали заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19, 7 сентября стартуют медицинские обследования здоровья участников программы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

По ее словам, по результатам скрининга врач примет решение, может доброволец участвовать в исследовании или нет.

Врач узнает, были ли у пациента сопутствующие или другие заболевания, а также есть ли у него аллергии, в том числе на лекарственные препараты. А также у добровольца берутся анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и C, проводится ПЦР- и ИФА-тестирование на наличие коронавируса.

Вакцинация бесплатная.

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