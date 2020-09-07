В Калифорнии пожар охватил более 2,1 тысяч га леса

Лесной пожар в округе Сан-Диего американского штата Калифорния уже охватил более 2,1 тыс. гектаров. Об этом в своем Twitter сообщает местная пожарная служба.

По данным службы, площадь пожара составляет 5350 акров.

Как отмечается, возгорание было локализовано только на 1%.

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