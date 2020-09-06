Москвичей предупредили о похолоданиях на 10°С

Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании на 10°С. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, такая смена температурного режима ожидается на следующей неделе.

Он добавил, что в понедельник, 7 сентября, еще сохранится температура в +25°С, однако прогнозируется облачность.

Синоптик уточнил, что со вторника, 8 сентября, столбики термометра начнут опускаться. Ожидается +19°С, а также дожди и северный ветер.

Вильфанд подчеркнул, что в последующие дни температура воздуха продолжит опускаться.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.