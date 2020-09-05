Перечислены симптомы рака, требующие срочного обращения к онкологу
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Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о симптомах рака прямой кишки, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью.
По ее словам, ощутимые признаки рака появляются уже на запущенной стадии заболевания, поэтому нужно как можно быстрее идти к врачу.
Среди симптомов врач выделила повторяющиеся болевые приступы в животе, вздутие в районе брюшной полости, изменение стула и наличие крови или слизи при посещении туалета, а также высокая утомляемость и снижение веса.
При этом Смирнова отметила, что такие изменения в организме могут быть связаны и с другими заболеваниями, однако нужно быть осторожными и сразу выяснять причину недуга.
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