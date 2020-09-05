Названы регионы России с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

За последние 24 часа не выявлено новых случаев коронавируса в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Наименьший темп прироста заболевших зафиксирован в Московской области (0,2%).

В Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Смоленской области, Тульской области, Чеченской Республике темп равен 0,3%.

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