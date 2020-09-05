В Белгородской области погиб оставленный в машине ребенок-инвалид

В Белгородской области скончался 11-летний инвалид, которого заперли в машине родственники, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла в городе Валуйки. Мальчик со своими бабушкой и дедушкой приехали на автомобиле на местный рынок. Бабушка отправилась за покупками, позже ее пошел встретить супруг, а ребенка закрыл в машине на ключ.

«Дедушка отлучился, чтобы встретить жену, закрыл автомобиль, когда возвращался, увидел, что машина дымится. Из автомобиля ребенка извлекли прохожие, он был доставлен в больницу, где скончался от полученных термических травм», — говорится в сообщении СК.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, они выясняют все обстоятельства смерти мальчика.

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