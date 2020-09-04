ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты 13 россиян

Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания 13 обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

На кадрах можно заметить, что задержание подозреваемых происходит в жилом доме, одного из них силовики задержали в коридоре, другого — в спальной комнате.

ФСБ также показало найденные при обысках взрывные устройства, напичканные поражающими частями, и холодное оружие.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 13 российских граждан, которые намеревались совершить террористические акты в учебных заведениях, один из них заявил, что хотел устроить взрыв на линейке в школе 1 сентября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Взрыв в День знаний: ФСБ предотвратила нападения на школы

— ФСБ задержала 13 человек по подозрению в подготовке нападений на школы

— Один из задержанных ФСБ намеревался совершить теракт в школе 1 сентября