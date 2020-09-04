ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты 13 россиян
Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания 13 обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
На кадрах можно заметить, что задержание подозреваемых происходит в жилом доме, одного из них силовики задержали в коридоре, другого — в спальной комнате.
ФСБ также показало найденные при обысках взрывные устройства, напичканные поражающими частями, и холодное оружие.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 13 российских граждан, которые намеревались совершить террористические акты в учебных заведениях, один из них заявил, что хотел устроить взрыв на линейке в школе 1 сентября.
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