Один из задержанных ФСБ намеревался совершить теракт в школе 1 сентября

Один из задержанных ранее Федеральной службой безопасности намеревался устроить теракт в школе на линейке 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Согласно распространенным кадрам Службы, подозреваемый заявил, что хотел лишить жизни 100 человек.

По его словам, для этого он по схеме создал трубчатую бомбу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в общей сложности 13 человек по подозрению в подготовке нападений на учебные заведения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСБ задержала 13 человек по подозрению в подготовке нападений на школы