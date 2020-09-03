В Минздраве уточнили, когда Белоруссия и РФ договорятся о поставке вакцины от COVID

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко надеется, что РФ и Белоруссия придут к финальному соглашению об использовании вакцины от коронавирусной инфекции в течение трех-четырех недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пока экспертные организации двух стран «интенсивно взаимодействуют».

Глава российского Минздрава уточнил, что белорусская сторона намерена провести дополнительные клинические исследования российской вакцины от коронавируса, и только после этого она будет доступна для людей в Белоруссии.

Мурашко добавил, что сейчас подходят к концу переговоры по согласованию протокола клинических исследований на территории республики и числа добровольцев, которые будут задействованы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пообещал, что РФ поможет республике с вакциной от коронавируса. Таким образом, Белоруссия будет первой страной, которая использует российскую вакцину.

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