США планируют выборочно участвовать в заседаниях ВОЗ

США, не взирая на выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имеют право участвовать в заседаниях, которые представляют интерес для американцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США.

По ее словам, в будущем могут возникнуть случаи, когда американская сторона захочет участвовать в отдельных встречах ВОЗ, как на уровне управления организацией, так и технических и консультационных комитетах.

«Мы будем подходить к таким случаям в индивидуальном порядке», — отметила представитель Госдепа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, так как организация «отказалась проводить требуемые реформы». Он также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.

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