Преподаватели старше 65 лет смогут очно работать в вузах
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В Роспотребнадзоре рассказали, что сотрудники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания смогут работать в университетах, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующие изменения были внесены в рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой инфекции в вузах.
«Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию», — говорится в сообщении ведомства.
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