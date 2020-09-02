Преподаватели старше 65 лет смогут очно работать в вузах

В Роспотребнадзоре рассказали, что сотрудники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания смогут работать в университетах, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения были внесены в рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой инфекции в вузах.

«Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию», — говорится в сообщении ведомства.

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