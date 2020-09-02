Эксперт сообщил, что осложнений от вакцины «Спутник V» пока не обнаружено
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
До сих пор не было выявлено каких-либо значительных осложнений у добровольцев, вакцинированных российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын, передает ТАСС.
«А то, что размахивают списком 144 побочных эффектов, — это все осложнения уровня любой вакцинации», — уточнил эксперт.
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет
— К концу года РФ будет производить в месяц более 1,5 млн доз вакцины от COVID
— Российские компании смогут создавать иностранные вакцины от COVID-19