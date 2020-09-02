Эксперт сообщил, что осложнений от вакцины «Спутник V» пока не обнаружено

До сих пор не было выявлено каких-либо значительных осложнений у добровольцев, вакцинированных российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын, передает ТАСС.

«А то, что размахивают списком 144 побочных эффектов, — это все осложнения уровня любой вакцинации», — уточнил эксперт.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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