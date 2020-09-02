На акциях протеста в Минске 1 сентября задержали почти 80 человек

Во время акций протеста в Минске во вторник, 1 сентября, задержали 79 человек.

«В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже больше 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты», — говорится в Telegram-канале правозащитного центра «Весна».

Отмечается, что среди задержанных журналистов было около 10 человек, однако после проверки документов некоторые из них были отпущены. При этом шесть представителей СМИ были оставлены в отделении милиции на ночь.

Правозащитники уточняют, что список задержанных будет дополняться.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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