Трамп выступил против сноса памятников экс-президентам в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил против рекомендаций мэрии Вашингтона по поводу сноса ряда городских памятников бывшим главам государства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого Дома.

31 августа спецкомитет мэрии столицы рекомендовал властям переименовать, убрать или контекстуализировать 1 330 объектов из-за расизма. В частности, рекомендуется потенциально снести памятники Джорджу Вашингтону, Христофору Колумбу, Эндрю Джексону и Томасу Джефферсону.

В заявлении сказано, что публикуя данный призыв, мэр Вашингтона повторяет действия левых для подстрекательства опасных бунтов: уничтожение истории и наследия США.

Трамп считает, что к этим памятникам нужно проявлять уважение и сохранить их, значится в документе и отмечается, что пока страной будет управлять он, «безответственные рекомендации мэра ни к чему не приведут».

В мае на волне массовых протестов против полицейского произвола, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, в США началась волна борьбы с памятниками.

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