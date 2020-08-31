Студентов и преподавателей обязали носить маски
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по мерам безопасности во время учебного процесса. Об этом глава ведомства Анна Попова заявила в эфире «России 1».
Она отметила, что к студентам и преподавателям вузов предъявлено одно требование — носить защитные маски.
Глава Роспотребнадзора добавила, что такая мера продиктована тем, что студенты являются самой активной группой общества.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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