В Мексике число случаев коронавируса приблизилось к 600 тысячам

Заместитель главы Минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что за последние сутки в стране было выявлено 4129 случаев коронавируса нового типа. Об этом он написал в своем Twitter.

Таким образом, бщее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 595 841.

По словам министра, за минувшие сутки умерли 339 пациентов с COVID-19. Жертвами коронавируса в Мексике стали уже более 64,1 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 25 млн, за все время от коронавируса скончались более 800 тысяч человек.

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