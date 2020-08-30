«Марш равенства» в Одессе завершился дракой националистов и ЛГБТ-активистов
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В Одессе прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщает «Интерфакс».
При этом во время мероприятия произошла драка между националистами и участвовавшими в марше активистами.
Во время шествия противники квир-культуры распылили в толпе газ и начали бросаться яйцами. В полиции города уточнили, что двое сотрудников правоохранительных органов были доставлены в медучреждения.
В результате «Марша равенства» были задержаны 16 человек. В их отношении составлены административные протоколы.
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