«Марш равенства» в Одессе завершился дракой националистов и ЛГБТ-активистов

В Одессе прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом во время мероприятия произошла драка между националистами и участвовавшими в марше активистами.

Во время шествия противники квир-культуры распылили в толпе газ и начали бросаться яйцами. В полиции города уточнили, что двое сотрудников правоохранительных органов были доставлены в медучреждения.

В результате «Марша равенства» были задержаны 16 человек. В их отношении составлены административные протоколы.

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