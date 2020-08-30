Под Курском водитель грузовика погиб, столкнувшись с лошадью
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Под Курском грузовик с прицепом сбил лошадь, из-за чего погиб водитель фуры, пишет издание »Железногорские новости».
Авария произошла на 15-м километре трассы Фатеж — Дмитриев.
Отмечается, что из-за столкновения фура съехала в кювет и перевернулась. 27-летний водитель попал в реанимацию, где скончался через несколько дней. Лошадь тоже погибла на месте.
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