Под Курском водитель грузовика погиб, столкнувшись с лошадью

Под Курском грузовик с прицепом сбил лошадь, из-за чего погиб водитель фуры, пишет издание »Железногорские новости».

Авария произошла на 15-м километре трассы Фатеж — Дмитриев.

Отмечается, что из-за столкновения фура съехала в кювет и перевернулась. 27-летний водитель попал в реанимацию, где скончался через несколько дней. Лошадь тоже погибла на месте.

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