В Новосибирске загорелся склад на площади 1 тыс. кв. метров

В Новосибирске загорелся склад с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями на площади 1 тыс. кв. метров, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что из здания размером 6 тыс. кв. метров идет дым. Предварительно, площадь горения 1 000 кв. метров», — сказали в МЧС.

Уточняется, что информация о пожаре поступила в 17.15 мск. К месту возгорания едет пожарный поезд. Информации о пострадавших не поступало.

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