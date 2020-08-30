У здания КГБ в Минске произошла стычка между протестующими и силовиками

Короткая стычка между демонстрантами и силовиками в штатском, которые пытались задерживать людей, произошла в воскресенье, 30 августа, возле здания КГБ в центре Минска. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, протестующие отбили нескольких задержанных демонстрантов.

Силовики в штатском вынуждены были покинуть место события на автомобилях.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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