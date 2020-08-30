Колесникова рассказала о «месседже» в словам Путина

Член президиума Конституционного совета Белоруссии Мария Колесникова рассказала о «месседже», который прозвучал в словах президента России Владимира Путина во время интервью ВГТРК. Об этом она рассказала на канале бывшего участника президентских выборов Виктора Бабарико в YouTube.

Она отметила, что в словах российского лидера можно увидеть сигнал о слабости президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Член президиума КС заметила сигнал о том, что Лукашенко не может самостоятельно справиться с происходящим в стране, в словах Путина о создании резерва из представителей силовых служб.

«Сам Путин посылает вам месседж: ваш президент слаб, он настолько слаб, что он вас не слышит», — сказала Колесникова.

Кроме того, она обратила внимание на призыв президента России найти мирный путь решения политического кризиса в Белоруссии. По мнению лидера оппозиции, Путин говорит о необходимости «прислушаться» и «искать компромисс» с выходящими на улицы гражданами.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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