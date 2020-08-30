AP требует Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным журналистам

Американское информационное агентство Associated Press выразило недовольство в связи с решением властей Белоруссии лишить журналистов агентства аккредитации и выслать из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Директор по связям со СМИ AP Лорен Истон отметил, что руководство агентства требует вернуть аккредитацию высланным сотрудникам.

Он подчеркнул, что произошедшее является «вопиющим нападение на свободу прессы». По его словам, руководство AP также призывает дать возможность журналистам продолжить свою работу по информированию мира о происходящем в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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