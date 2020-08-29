В центре Лондона собрались тысячи протестующих против ограничений по COVID-19

На Трафальгарской площади в Лондоне собрались более 10 тыс. противников ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает Daily Express.

По данным издания, многие протестующие держат плакаты против правил социального дистанцирования, обязательного ношения масок и вакцинирования от коронавируса. Почти никто из них не использует защитные маски.

При этом в листовках, анонсирующих мероприятие, говорилось, что к протестующим присоединятся и выступят с речью «лучшие профессиональные врачи и медсестры».

Отмечается, что протестующие рассматривают меры изоляции, введенные для сдерживания коронавируса, как нарушение прав и свобод людей.

В этот же день, 29 августа, сообщалось, что около 38 тыс. человек приняли участие в протестах в Берлине против мер по коронавирусу и распространения новой сотовой сети 5G. В течение дня было арестовано около 300 человек, около 200 — только перед посольством России.

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