Около 300 человек задержаны в Берлине на акциях протеста против мер по COVID-19

Около 38 тысяч человек приняли участие в протестах в Берлине против мер по коронавирусу и распространения новой сотовой сети 5G, передает Saarbruecker Zeitung со ссылкой на сенатора по внутренним делам столицы Андреаса Гейзеля.

Чтобы обеспечить безопасность на улицах города, были привлечены 3000 полицейских. Демонстранты бросали в полицию камни и бутылки.

По данным издания, особенно жесткие столкновения с полицией прошли у посольства России. Демонстранты штурмовали лестницу перед зданием Рейхстага.

В течение дня было арестовано около 300 человек, около 200 — только перед посольством России.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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