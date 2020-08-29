На проходящей в Минске акции задержали журналистов DW и «Радио Свобода»

В ходе проходящей на площади Победы в Минске акции протеста задержан журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, его везут в Октябрьское РУВД.

Отмечается, что также задержали журналистов «Радио Свобода» Алеся Пилецкого и Андрея Рябчика.

Как сообщалось, в Минске на площади Победы стартовала женская акция протеста.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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