Путину представят широкополосную связь для передачи сигнала на беспилотники

«Роскосмос» представит президенту РФ Владимиру Путину систему широкополосной связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вне зон покрытия наземных сетей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу государственной корпорации Дмитрия Баканова.

«Мы сегодня (16 января — «Газета.Ru») президенту покажем широкополосную связь, чтобы вне зон покрытия наземных сетей можно было сигнал передавать на беспилотную авиацию», — сообщил специалист.

По его словам, соответствующий проект реализуется за счет частных инвестиций. Благодаря привлечению инвесторов нагрузка на бюджет РФ была снижена, подчеркнул Баканов.

19 декабря 2025 года Путин провел прямую линию, которая была совмещена с большой пресс-конференцией. В ходе мероприятия российский лидер признал, что РФ пока не хватает тяжелых БПЛА. Как рассказал глава государства, министерство обороны в настоящее время работает над вопросами, связанными с развитием беспилотников. При этом глава ведомства Андрей Белоусов лично принимает участие в соответствующей работе, подчеркнул президент.

Также он обратил внимание, что в сфере развития БПЛА существует целая система грантов. Более того, граждане и предприниматели собрали 83 млрд рублей, которые пошли на разные цели. Среди них — развитие и создание дронов.

Ранее в МО РФ рассказали о важности формирования войск беспилотных систем.