Общество

Челябинец может лишиться квартиры, которую купил у семьи врачей по «схеме Долиной»

В Челябинске мужчина пытается вернуть квартиру, купленную по схеме Долиной
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Житель Челябинска пытается вернуть квартиру, которую купил у семьи врачей. Об этом сообщает НТВ.

Мужчина по имени Дмитрий приобрел жилье за почти пять миллионов рублей. При этом, по его словам, покупатели расхваливали квартиру и утверждали, что хотят переехать в жилье побольше, поэтому и продают свое.

В сделке участвовали риелторы, также у сторон были все необходимые документы. После заключения договора владельцы оставили Дмитрию кондиционер и несколько предметов мебели.

Спустя неделю бывшие владельцы вышли на связь и заявили, что продали жилье находясь под давлением мошенников. По словам Дмитрия, ему открыто сказали, что попытаются отобрать недвижимость.

«При этом, по словам риелторов, у собственников не раз спрашивали, точно ли хотят продать квартиру и не находятся ли под давлением. Те даже предоставили необходимые справки», – сообщается в публикации.

Семья обратилась в суд. Дмитрий не планирует отдавать им квартиру.

Ранее в Госдуме назвали сроки защиты покупателей от «схемы Долиной».

