На Западе заявили об успешном подавлении протестов в Иране

Иранские власти сумели подавить масштабные протесты в стране, в данный момент они практически сошли на нет. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на правозащитников и местных жителей.

В публикации отмечается, что интернет в Иране до сих пор заблокирован, но некоторые жители имеют возможность передавать информацию за пределы страны. Они утверждают, что в Тегеране тихо уже с 11 января, а улицы опустели. Над иранской столицей, отмечают жители, летают беспилотные летательные аппараты и контролируют ситуацию.

Кроме того, агентство цитирует представителей правозащитной организации Hengaw, которые, ссылаясь на свои источники, заявляют о «большом количестве военнослужащих и сотрудников спецслужб в городах и населенных пунктах, где в предыдущие дни проходили протесты».

16 января иранское агентство Tasnim сообщило, что в Иране задержали несколько тысяч членов террористических группировок и участников массовых беспорядках.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее протестующие заявили о захвате города и округа в Иране.