В школах Киева продлят учебный год на месяц

Кличко: в школах Киева каникулы до 1 февраля, учебный год продлится до июля

В школах Киева с 19 января по 1 февраля объявлены каникулы в связи с проблемами с энергоснабжением. Об этом в Telegram-канале заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«С 19 января в столичных школах каникулы до 1 февраля», — написал он.

По словам Кличко, зимние каникулы продлили за счет весенних и недели летних каникул. Он уточнил, что учебный год завершится не позднее 1 июля. Мэр украинской столицы добавил, что ситуация с энергоснабжением Киева остается «очень сложной».

16 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что зимние школьные каникулы в Киеве продлены до 1 февраля в связи с морозами, а также критической ситуацией в энергетике города.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

В тот же день жители Киева рассказали о катастрофической ситуации с энергоснабжением в городе: электричество подается всего на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. По их словам, формальные графики отключений не соблюдаются. В пригородах ситуация еще тяжелее: там электричества нет практически постоянно, а сложности усугубляются снегом и сильным ветром.

Ранее Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута.