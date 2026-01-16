Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В школах Киева продлят учебный год на месяц

Кличко: в школах Киева каникулы до 1 февраля, учебный год продлится до июля
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

В школах Киева с 19 января по 1 февраля объявлены каникулы в связи с проблемами с энергоснабжением. Об этом в Telegram-канале заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«С 19 января в столичных школах каникулы до 1 февраля», — написал он.

По словам Кличко, зимние каникулы продлили за счет весенних и недели летних каникул. Он уточнил, что учебный год завершится не позднее 1 июля. Мэр украинской столицы добавил, что ситуация с энергоснабжением Киева остается «очень сложной».

16 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что зимние школьные каникулы в Киеве продлены до 1 февраля в связи с морозами, а также критической ситуацией в энергетике города.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

В тот же день жители Киева рассказали о катастрофической ситуации с энергоснабжением в городе: электричество подается всего на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. По их словам, формальные графики отключений не соблюдаются. В пригородах ситуация еще тяжелее: там электричества нет практически постоянно, а сложности усугубляются снегом и сильным ветром.

Ранее Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640465_rnd_5",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+