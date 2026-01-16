В Сочи произошел сход селя на железную дорогу

Четыре пассажирских поезда задержали из-за схода селя на железную дорогу в Сочи

Сход селя на пути произошел на железнодорожном перегоне в микрорайоне Якорная Щель в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

По данным властей, всего сошло 10 кубических метров грунта.

«В результате инцидента перекрыта одна линия из двух, движение поездов было временно приостановлено. Вследствие этого задержаны четыре пассажирских поезда», — говорится в заявлении.

Из него следует, что ориентировочное время задержки поездов составляет от 40 минут до часа.

7 января пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила, что следовавший из Санкт-Петербурга в Брест поезд совершил вынужденную остановку на территории Белоруссии. Состав покинул вокзал в российском городе вечером 6 января в 18:26 мск. В пути у поезда возникли технические неполадки, из-за которых его движение было приостановлено. Что именно случилось, в заявлении не уточнялось.

Инцидент произошел на перегоне между железнодорожными станциями Стайки и Можеевка. Ожидалось, что состав прибудет в Брест с задержкой в 1,5–2 часа.

Ранее в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов.