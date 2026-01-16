Размер шрифта
Лоза пожаловался на «отмену» из-за бесталанных молодых артистов

Певец Юрий Лоза назвал молодых исполнителей бесталанными юнцами
Из личного архива Юрия Лозы

Композитор и музыкант Юрий Лоза назвал себя жертвой «несправедливых реформ» и молодых исполнителей в отсутствии профессионализма. Своим мнением артист поделился в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Раньше талантам закрывали путь на сцену Киркоровы, Пугачевы и им подобные мастодонты, которые боялись конкуренции и старались максимально очистить сцену от соперников. Сейчас же у нас бесталанные юнцы скачут на сцене и даже не знают, как держать микрофон в руках, как петь, как себя вести на публике», — возмутился Лоза.

Музыкант подчеркнул, что не видит среди новых исполнителей ни одного, с кем ему хотелось бы спеть дуэтом. Он заявил, что оказался в числе «отмененных артистов» из-за тех, кто не может вытянуть на сцене больше «двух нот».

«Они все в один голос уверяют, что мое время прошло. Но как может пройти время тех, кто на самом деле одарен, умеет петь и дарить людям песни, которые всегда становились шлягерами?» — поинтересовался Лоза.

Пик популярности Юрия Лозы пришелся на начало 90-х годов. Помимо «Плота», хитами были его песни «Что сказано, то сказано», «Ах, какие ножки», «Сто часов», «Пой, моя гитара», «Я умею мечтать».

Ранее стало известно, что певец Александр Розенбаум просит 9 млн за частное выступление. 

