Росстат оценил уровень инфляции в России за 2025 год

Росстат: инфляция в России в 2025 году составила 5,59%

Инфляция в России в прошлом году составила 5,59%. Об этом сообщает Росстат.

«В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,32%, по сравнению с декабрем 2024 года — 105,59%», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что цены на продовольственные товары в годовом выражении выросли на 5,24%, непродовольственные подорожали на 2,99%, а стоимость услуг увеличилась на 9,3%.

16 января Росстат обновил перечень товаров и услуг, на основе которых будет рассчитываться индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2026 году.

Согласно новым параметрам, ежемесячный мониторинг инфляции будет проводиться по 558 позициям, тогда как в 2025 году их было 556. Для еженедельной оценки динамики цен число наблюдаемых товаров увеличено со 109 до 110.

В декабре министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что ожидаемый уровень инфляции в России на конец 2025 года — от 5,6 до 5,7%.

Ранее Путин заявил о снижении инфляции.