Генсек НАТО проведет переговоры с министрами Дании и Гренландии

Генсек НАТО Рютте встретится с министром обороны Дании и главой МИД Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт. Об этом сообщила пресс-служба блока.

Переговоры пройдут 19 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Отмечается, что подходов к СМИ не запланировано.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.