Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Бывшему заммэра закрытого города Сарова избрали меру пресечения

МВД: Михаилу Щербаку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
Shutterstock

В отношении сотрудника «Атомстройэкспорта» Михаила Щербака избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом говорится в заявлении главного управления МВД РФ по Нижегородской области.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ (Финансирование экстремистской деятельности).

«Атомстройэкспорт» — управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Уточняется, что Щербак занимает должность директора по капитальному строительству. До этого он был заместителем главы администрации закрытого города Сарова, расположенного в Нижегородской области.

О том, что Михаила Щербака задержали сотрудники правоохранительных органов, писал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT По информации журналистов, экс-чиновника заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в «Росатоме» прокомментировали следственные действия в отношении Щербака. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640639_rnd_9",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+