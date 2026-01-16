Бывшему заммэра закрытого города Сарова избрали меру пресечения

В отношении сотрудника «Атомстройэкспорта» Михаила Щербака избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом говорится в заявлении главного управления МВД РФ по Нижегородской области.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ (Финансирование экстремистской деятельности).

«Атомстройэкспорт» — управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Уточняется, что Щербак занимает должность директора по капитальному строительству. До этого он был заместителем главы администрации закрытого города Сарова, расположенного в Нижегородской области.

О том, что Михаила Щербака задержали сотрудники правоохранительных органов, писал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT По информации журналистов, экс-чиновника заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в «Росатоме» прокомментировали следственные действия в отношении Щербака.