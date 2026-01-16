Размер шрифта
Умер оператор фильма «Калина красная» Заболоцкий

Кинооператор Заболоцкий скончался в возрасте 90 лет
Валерий Шарифулин/ТАСС

Ушел из жизни кинооператор Анатолий Заболоцкий, снявший фильмы «Калина красная», «Альпийская баллада» и «Печки-лавочки». Ему было 90 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«16 января 2026 года на 91-м году ушел из жизни член Союза кинематографистов России, кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств БССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Анатолий Дмитриевич Заболоцкий», — говорится в сообщении.

Кинодеятель родился 16 сентября 1935 года в крестьянской семье в деревне Сыда в Красноярском крае. В 1954 году начал учиться на оператора во Всесоюзном государственном институте кинематографии. После окончания ВГИКа работал кинооператором на «Беларусьфильме».

Заболоцкий принимал участие в создании многих известных кинокартин, документальных фильмов. Работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым.

Среди его работ: «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Целуются зори», «Обрыв» и другие. В фильмах «Слово для защиты», Печки-лавочки» он принимал участие в качестве актера.

За фильм «Слово для защиты» Заболоцкий был удостоен Премии Ленинского комсомола. В 2005 году награжден Международной премией Андрея Первозванного «За Веру и Верность».

Ранее умер ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

