«Спартак» хочет забрать у аргентинского топ-клуба игрока за €7,7 млн

Московский «Спартак» начал переговоры по поводу перехода аргентинского крайнего нападающего «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса. Об этом написал журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

Согласно его информации, московский клуб предлагает топ-команде Аргентины €7,7 млн. При этом в «Бока Хуниорс» считают, что футболист стоит дороже.

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». В составе основной команды он сыграл 127 встреч во всех турнирах, записал на свой счет 15 забитых мячей и 13 результативных передач. Его нынешний контракт с командой рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt указывает, что рыночная стоимость футболиста составляет €7 млн.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков. 5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

Ранее ветеран «Спартак» заявил, что команда не поднимется выше шестого места в РПЛ.