Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Спорт

«Спартак» хочет забрать у аргентинского топ-клуба игрока за €7,7 млн

Журналист Грова: «Спартак» хочет купить игрока «Бока Хуниорс» Себальоса
Gabriel Sotelo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Московский «Спартак» начал переговоры по поводу перехода аргентинского крайнего нападающего «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса. Об этом написал журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

Согласно его информации, московский клуб предлагает топ-команде Аргентины €7,7 млн. При этом в «Бока Хуниорс» считают, что футболист стоит дороже.

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». В составе основной команды он сыграл 127 встреч во всех турнирах, записал на свой счет 15 забитых мячей и 13 результативных передач. Его нынешний контракт с командой рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt указывает, что рыночная стоимость футболиста составляет €7 млн.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков. 5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

Ранее ветеран «Спартак» заявил, что команда не поднимется выше шестого места в РПЛ. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640543_rnd_3",
    "video_id": "record::cbca7c21-4b10-4d94-89ec-672bca4c3d6f"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+