Бортич мечтает о втором ребенке от Давида Сократяна

Актриса Саша Бортич заявила, что хочет еще одного ребенка от Давида Сократяна

Звезда «Холопа», актриса Александра Бортич призналась, что хотела бы родить второго ребенка. Об этом знаменитость рассказала на шоу Ильи Соболева «Токсики», которое опубликовано на платформе VK Видео.

Актриса отметила, что после неудачного брака она боялась думать о пополнении в семье и брать на себя ответственность за второго ребенка из-за работы.

«Но в данный момент своей жизни могу сказать: «Да, я бы хотела еще одного ребенка!» От человека, которого я люблю. Он у меня сейчас есть», — пояснила она.

Бортич воспитывает сына Александра от бизнесмена Евгения Савельева. Мальчик родился в 2020 году, а в мае 2023 года актриса публично заявила в соцсетях, что развелась с отцом ребенка. По словам знаменитости, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына, как адекватные люди.

После развода звезда перестала афишировать личную жизнь и не отвечала на слухи о своих предполагаемых романах. Однако в июле 2025 года сама рассекретила отношения с коллегой Давидом Сократяном.

