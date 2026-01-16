На Карибах туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

Отдыхавшая на Карибах туристка потеряла обе руки после нападения акулы, сообщает газета-таблоид Daily Star.

Несчастный случай произошел с 55-летней туристкой из Канады, которая отдыхала с мужем на пляже Томпсонс-Коув архипелага Теркс и Кайкос.

Женщина находилась в паре метров от берега и, заметив поблизости акулу, решила сделать эффектный снимок. Однако животное не стало церемониться и напало на туристку.

Супруг канадки ринулся в бой, чтобы защитить жену, но та уже получила тяжелые травмы. С помощью мужа и очевидцев она выбралась на песок, где стала очевидно, что женщина потеряла обе руки и получила серьезное ранение ноги.

В ожидании прибытия спасателей очевидцы прижимали полотенца к ранам, пытаясь остановить сильное кровотечение. В конце концов туристку доставили в больницу. Одна ее рука была ампутирована по запястью, а другая — посередине предплечья. Позже женщину перевезли в Канаду, где она продолжает лечение.

Как сообщается, укусы акул в водах вокруг островов Теркс и Кайкос считаются относительно редкими. Согласно данным Международного архива нападений акул (ISAF), в прошлом году на территории был зарегистрирован только один неспровоцированный случай нападения акулы.

