На Западе оценили дрон, уничтоживший HIMARS ВСУ

DB: российский «уничтожитель HIMARS» позволит оперативно поражать важные цели
Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные использовали новый дрон для уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ. Об этом сообщает Defence Blog (DB).

Автор прокомментировал ролик, ранее появившийся в сети. Он отметил, что дрон имеет стреловидное крыло, небольшой реактивный двигатель и систему наведения, соответствующую управлению от первого лица.

«Российское подразделение заявило, что дрон способен преследовать движущуюся цель, что указывает на уровень отзывчивости, обычно присущий более дорогим высокоточным боеприпасам», — говорится в материале.

Как уточняет издание, скорость, показанная на записи, предполагает, что дрон может быть быстро развернут после обнаружения цели, сокращая время реакции украинских подразделений и затрудняя передислокацию мобильных систем.

Незадолго до этого появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение HIMARS украинской армии.

РСЗО была размещена в Черниговской области, в районе села Хлопяники, и использовалась для ведения огня по территории Брянской области. Для выведения ее из строя, согласно сообщению Telegram-канала «Изнанка», были задействованы два высокоточных беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

В сообщении уточняется, что РСЗО была атакована во время движения по дороге, вскоре после того, как ее обнаружили на огневой позиции. Первый БПЛА нанес повреждения установке, что заставило украинских военнослужащих покинуть ее. Затем, как утверждает источник, второй дрон полностью уничтожил HIMARS.

Ранее в Минобороны рассказали об уничтоженной технике ВСУ.

