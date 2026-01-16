Размер шрифта
В Госдуме отреагировали на иск американского инвестфонда к РФ по «имперским долгам»

Кравченко: у иска Noble Capital RSD к России за царские долги мало шансов
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Судебный иск, поданный американским инвестиционным фондом Noble Capital RSD против России с требованием выплаты долгов, оставшихся со времен Российской империи, имеет мало шансов на успех. Об этом заявил депутат Госдумы Денис Кравченко в интервью «Ленте.ру».

По словам Кравченко, с юридической точки зрения Российская Федерация не является прямым правопреемником Российской империи. Конституция РФ, по его словам, устанавливает преемственность по отношению к Советскому Союзу, а не к дореволюционной России.

Он напомнил, что вопрос о правопреемстве между СССР и Российской империей оставался открытым на протяжении большей части XX века, так и не получив окончательного решения. По его словам, Россия полностью выполнила свои обязательства по историческим долгам перед Парижским клубом, включая США, еще в 2006 году, что было признано на международном уровне.

Кравченко также обратил внимание на тот факт, что Noble Capital RSD – это инвестиционный фонд, основанный в Техасе в 2002 году и специализирующийся на операциях с недвижимостью в пределах одного американского штата. Кроме того, он указал на многонациональный состав Российской империи, включавший, например, царство Польское и княжество Финляндское, ныне являющиеся независимыми государствами, что ставит вопрос о том, почему претензии предъявляются только к России.

16 января сообщалось, что Noble Capital RSD подала иск в американский суд, требуя от России выплаты долга по облигациям времен царской России, оценивая сумму претензий в $225,8 млрд.

Ранее долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года.

