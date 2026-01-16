В Сыктывкаре задержан подозреваемый по делу о ЧП в центре подготовки МВД

СК: по подозрению во взрыве в здании МВД в Сыктывкаре задержан преподаватель

Следственные органы задержали преподавателя, подозреваемого по уголовному делу о взрыве в здании центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Коми.

В публикации отмечается, что в ходе планового учебного занятия со слушателями одним из преподавателей были превышены должностные полномочия и была приведена в действие учебно-имитационная граната, в результате чего произошел пожар и пострадали 20 человек.

В Следственном комитете отметили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий, повлекшее причинения тяжких последствий».

До этого в министерстве здравоохранения республики Коми рассказали, что состояние девяти пострадавших в результате инцидента в учебном центре министерства внутренних дел РФ в Сыктывкаре оценивается как крайне тяжелое или тяжелое.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

Ранее спасатели потушили пожар в учебном центре МВД в Сыктывкаре.