В Татарстане стая собак отгрызла мужчине часть ноги

Жителю Татарстана понадобилась помощь врачей после нападения собак. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на полигоне недалеко от деревни Сарсаз-Бли. Во время работы животные проявили агрессию к 44-летнему мужчине. По данным издания, собаки серьезно травмировали ему ногу, стопа «висела буквально на лоскуте кожи».

Позже пострадавшего обнаружили около одного из контейнеров, мужчина попал в больницу Нижнекамска, где ему оказали помощь.

«Ему, помимо стопы, пришлось ампутировать и другую часть ноги. Он несколько недель пробыл в реанимации», – сообщается в публикации.

Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Тем временем по факту нападения собак возбудили дело по нескольким статьям, среди которых – статья о халатности.

Ответственных за отлов животных лиц привлекли к ответственности. Также выяснилось, что работодатель не оформил трудовые отношения с мужчиной официально. Ему вынесли представление.

