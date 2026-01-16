Жительницу Ярославля задержали и оштрафовали за угрозы в адрес учителя дочери

Известная в Ярославле своими агрессивными выходками предпринимательница получила штраф за разжигание межнациональной розни. Об этом пишет местное издание «Сорока».

Кировский районный суд Ярославля выписал штраф в размере 10 тыс. рублей Лилит Мстоян, владелице ресторана армянской кухни, обвиняемой по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Административное дело в отношении предпринимательницы возбудили после вмешательства местной «Русской общины».

На видео, распространившемся в сети, женщина грозила увольнением и расправой учителю математики, которая поставила ее дочери «тройку». Теперь педагог Наталья Валентиновна боится выходить на улицу.

Мстоян, известную в городе из-за своей склонности к конфликтам — в мае 2025 года она избила конкурентку по бизнесу, также обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В настоящее время женщина находится на свободе, но обязана являться по вызовам следователя, а также не имеет права покидать без разрешения жилой квартал.

Ранее учителя из Краснодара наказали за оскорбление русских.