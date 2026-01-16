Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Жительницу Ярославля задержали и оштрафовали за угрозы в адрес учителя дочери

В Ярославле женщину, угрожавшую расправой учителю дочери, оштрафовали
Ярославский областной суд

Известная в Ярославле своими агрессивными выходками предпринимательница получила штраф за разжигание межнациональной розни. Об этом пишет местное издание «Сорока».

Кировский районный суд Ярославля выписал штраф в размере 10 тыс. рублей Лилит Мстоян, владелице ресторана армянской кухни, обвиняемой по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Административное дело в отношении предпринимательницы возбудили после вмешательства местной «Русской общины».

На видео, распространившемся в сети, женщина грозила увольнением и расправой учителю математики, которая поставила ее дочери «тройку». Теперь педагог Наталья Валентиновна боится выходить на улицу.

Мстоян, известную в городе из-за своей склонности к конфликтам — в мае 2025 года она избила конкурентку по бизнесу, также обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В настоящее время женщина находится на свободе, но обязана являться по вызовам следователя, а также не имеет права покидать без разрешения жилой квартал.

Ранее учителя из Краснодара наказали за оскорбление русских.
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+